Titusener samlet til minnemarkering etter Stockholm-terroren

Søndag ettermiddag var tusenvis av mennesker samlet på Sergels torg i sentrum i Stockholm for å minnes ofrene etter terrorangrepet fredag.

Initiativtakeren Damon Rasti hadde oppfordret folk til en «kjærlighetsmanifestasjon», og svare med lys og varme på tragedien som rammet byen fredag.

– Selv om man ikke kjenner hverandre, så føler man samme sorg, redsel og forvirring, sier Rasti til Expressen.

Klokken 14.53 ble det avholdt ett minutts stillhet, nøyaktig to døgn etter at angrepet skjedde.

Fire personer døde og 15 personer ble skadd i terrorangrepet i Drottninggatan i Stockholm fredag ettermiddag. To personer er siktet i saken. Politiet er sikre på at de har mannen som kjørte lastebilen ned den folkerike gågaten.

Søndag kom det fram at mannen hadde fått avslag på opphold i Sverige. Det forelå et utvisningsvedtak, men politiet hadde ikke uttransportert mannen.

Støre roste Löfven for lederskapet etter terroren

Ap-leder Jonas Gahr Støre roser Sveriges statsminister Stefan Löfven for hvordan han viste lederskap etter lastebilangrepet i Stockholm fredag.

– Du viste ditt lederskap midt i dramaets time. Med fasthet, varme, medmenneskelighet, sa Støre da han talte til Socialdemokraternas kongress i Göteborg søndag ettermiddag.

Støre viste i talen til at Arbeiderpartiet og Socialdemokraterna er en familie som står hverandre nær. Han pekte på solidaritetsprinsippet som begge de to sosialdemokratiske partiene er tuftet på, og understreket at fredagens angrep var et angrep på friheten og troen på demokratiet.

– Vårt politiske oppdrag er å ikke gi etter for de ekstremistiske og voldelige kreftene som vil ødelegge alt dette. De er ikke mange. Men de rammer oss og de sprer frykt. Samfunnet må nedkjempe dem med all den kraft og fasthet som situasjonen krever av oss. Her er finnes ikke noe rom for kompromiss, sa Støre.

Stortingsvalget

Støre viste også til hva som er hans klare mål om fem måneder, nemlig å vinne stortingsvalget og bli Norges neste statsminister:

– Greier vi det, da blir du og jeg, Stefan, både kompiser og kolleger.

– Vi skal vinne et valg for å bytte ut den mest høyreorienterte regjeringen i Norge i nyere tid. En regjering med et tyngdepunkt til høyre for partiet Høyre, påpekte Ap-lederen med klar adresse til Fremskrittspartiet.

Han var krystallklar i sin beskrivelse av politikkens ytre høyre som han mener kler seg i ulike klær, men som han mener likevel har klare fellestrekk:

– De spiller på frykt, særlig fremmedfrykt, dyrker fram konflikter mellom oss og dem, vi og de andre.

Spark mot Trump

Støre rettet også et spark mot USAs president Donald Trump da han fra talerstolen i Göteborg snakket om det internasjonale ansvaret for å finne felles løsninger, ikke minst på flyktningkrisen:

– Vi skal ikke gå den veien som noen roper på, om å bygge murer, om å stenge grenser, om å gjøre et land stort igjen – "great again", ved å gå alene. For vi vet at ved å gå alene blir man ikke "great again". Man blir "alone again". Da skal vi huske at alene er vi ingen, sa Støre. (©NTB)