To asylsøkere pågrepet - siktet for terrortilknytning

To menn i varetekt, siktet for brudd på terrorbestemmelsene.

To menn som trolig kom som asylsøkere fra Syria i 2015 og 2016, er siktet for terrortilknytning.

Mennene ble pågrepet i Midt-Norge og på Vestlandet i september og har sittet varetektsfengslet siden. Etter det NRK kjenner til, skal det være opplysninger de selv ga i asylprosessen, som er bakgrunnen for siktelsene.

– Jeg kan bekrefte at PST i høst har pågrepet to personer i to forskjellige saker. De er siktet for brudd på terrorbestemmelsene, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Mennene, som er i 30-årene, kom til Norge i 2015 og 2016, og sakene deres skal ikke ha noen sammenheng med hverandre. Advokat Brynjar Meling er forsvarer for mannen som ble pågrepet i Midt-Norge. Han mener det har skjedd en misforståelse.

– Han har ikke erkjent straffskyld, og han mener at han har en forklaring på dette. Han samarbeider nå for at PST skal få sjekket ham ut av saken, sier Meling.

PST tror ikke at mennene kom til Norge med intensjon om å gjennomføre en terroraksjon her.

