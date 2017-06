REGJERINGSKVARTALET: Bildet fra forslaget Adapt, som kan bli det nye regjeringskvartalet. Foto: Statsbygg (NTB scanpix)

To kandidater til nytt regjeringskvartal

To alternativer gjenstår etter designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet. Kritikerne mener byggene blir for store og dominerende, men juryen er uenig.