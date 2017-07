To svenske klatrere sitter fast på en fjellhylle i Vågan kommune i Lofoten. Begge skal være uskadd, melder politiet.

Politiet fikk melding klokken 4 i natt av en kamerat av de to som hadde fått beskjed at de satt fast et par hundre meter fra toppen til Vågakallen.

– Den ene klatreren er på toppen, mens den andre er på en fjellside. Tauet har satt seg fast. De kommer seg ikke opp eller ned, sier operasjonslederen hos politiet i Nordland, Jon Inge Moen, til NRK.

Et Sea King redningshelikopter og klatrere fra Alpin redningsgruppe er på stedet.

Det er kun fem dager siden to svenske klatrere ble sittende værfast på en fjellhylle på den nesten 1.000 meter høye Vågakallen. Et SeaKing redningshelikopter forsøkte først å få ned de to mennene i 20-årene, men ble forhindret av vanskelige værforhold med tykk tåke. De ble til slutt hentet ned uskadd og i god behold.

Ikke gå glipp av disse populære videoene: