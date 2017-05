To kvinner slått i hodet med stålrør i Stavanger

ANNONSE

En 34 år gammel mann ble pågrepet etter hendelsen ved Storhaug i Stavanger.

Stavanger-politiet fikk melding om hendelsen rett før klokka 21 tirsdag kveld fra en person som hadde vært vitne til angrepet.

– Vi trodde først at det var en trafikkulykke, men så viste det seg at det var en som sto og slo på sin egen bil med et stålrør. Da en kvinne gikk forbi, så gikk han til angrep på henne. En annen kvinne kom gående og prøvde å gripe inn, og da slo han henne også, sa operasjonsleder Britt Randulff til NTB tirsdag.

Mannen og den yngste kvinnen (22) ble sendt til sykehus. Kvinnen hadde moderate skader i hoderegionen med mistanke om bruddskader i hendene. Onsdag opplyste SUS at hun er alvorlig skadd, og at tilstanden er stabil.

Den andre kvinnen (37) ble sendt til legevakten. Hun blødde fra hodet.

– Mannen er pågrepet, men han er på foreløpig på sykehus. Det skal ikke ha vært noen relasjon mellom gjerningsmannen og kvinnene, men det får etterforskningen vise, sa Randulff.