To menn dømt for voldtekt av 13-åringer i Grimstad

En 20 år gammel mann er i Aust-Agder tingrett dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha voldtatt to 13-åringer i Grimstad på sensommeren i fjor.

En 18-åring er dømt til to års ungdomsstraff for én voldtekt i den samme saken, melder Fædrelandsvennen. Han slipper fengsel siden han var ikke var fylt 18 på gjerningstidspunktet.

Straffene er i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen.

Begge de tiltalte nektet straffskyld etter tiltalen, etter at den ene først erkjente delvis straffskyld. Under rettssaken trakk han imidlertid erkjennelsen tilbake, heter det i dommen.

19-åringen skyldte på kulturforskjeller og forklarte i retten at han ikke kjente til at den seksuelle lavalderen var 16 år i Norge. 17-åringen hevdet han ikke visste at jenta han hadde sex med, var under 16 år.

De fornærmede i saken, to 13 år gamle jenter med etnisk norsk bakgrunn, stilte ikke i retten siden de er så unge. Jentene kom i kontakt med de unge mennene via Snapchat, forklarte de i dommeravhør som ble avspilt i retten. De ble invitert på fest, men ingen av jentene kjente de to dømte mennene fra før.

Gjorde motstand

Det var fire tenåringsgutter på festen, og alle forklarte i retten at det var god stemning og at «jentene var med på det som skjedde».

Retten fester derimot lit til jentenes forklaring om at de flere ganger ga uttrykk for at de ikke ønsket seksuell kontakt med guttene. Den ene jenta forklarte at hun sa nei og forsøkte å gjøre motstand, men fryktet samtidig at overgriperen ville slå henne.

De to dømte er opprinnelig fra et land i Afrika, men har bodd i Norge siden 2014. Begge kom til landet som flyktninger, men retten legger til grunn at de kjente, eller burde ha kjent til reglene om seksuell lavalder i Norge.

Retten konkluderer også med at jentene fortalte hvor gamle de var da de ankom festen.

Erstatning

Den eldste av guttene må i tillegg til fengselsstraffen betale 90.000 kroner i oppreisning til hver de to jentene han er dømt for overgrep mot. 18-åringen som fikk ungdomsstraff, ble i tillegg dømt til å betale 75.000 kroner til jenta han forgrep seg på.

Ungdomsstraff ble innført i 2014 som et alternativ til fengsel for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdommen skal blant annet delta på møter med berørte parter, politi, barnevern og andre instanser og tilbys kriminalitetsforebyggende tiltak.

