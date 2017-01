To menn siktet for dødsvold i Melhus

ANNONSE

Mannen ble pågrepet torsdag kveld, men ble løslatt etter avhør, opplyser Trøndelag politidistrikt fredag.

Fra før er en mann i 20-årene siktet for samme voldsutøvelse. Han skulle etter planen avhøres torsdag og fredag, men avhørene er utsatt etter ønske fra siktede. Derfor er det ikke avklart om mannen skal framstilles for varetektsfengsling.

Siktelsen tydet på at det har vært en voldsom konfrontasjon som førte til at den ene mannen døde. Advokat Opdahl opplyser til Trønderbladet at den siktede mannen i 20-årene er fra Gauldalen og en nær bekjent av avdøde.

Mannens forsvarer, advokat Arve Opdahl, sa til Adresseavisen at den siktede var for sliten til å fortsette avhøret torsdag kveld. Da hadde han sittet på glattcelle i ett døgn.

Mannen som ble pågrepet torsdag kveld har ikke oppnevnt noen forsvarer, opplyser politiet.

Politiet sier de jobber med å finne ut mer om de to siktedes eventuelle rolle i saken. De har fått bistand fra Kripos, skal gjennomføre flere avhør og fortsetter etterforskningen med fullt trykk.

Den foreløpige obduksjonsrapporten av den døde mannen viser at han ble påført vold. Han ble funnet i en leilighet ved Ler i Melhus kommune onsdag ettermiddag. (©NTB)