To pågrepet etter at mann omkom i brann i Skien

To personer er pågrepet og siktet i forbindelse med brannen i en boligblokk i Skien mandag kveld, der en person som antas å være en mann i 50-årene omkom.

De to pågrepne er en kvinne og en mann, begge er rundt 30 år, opplyser politiet i Telemark.

– Vi mener å ha sikre observasjoner på at de to har forlatt blokka kort tid før det ble meldt om brann og begge to har tilknytning til leiligheten der det brant, sier politiadvokat Kjell Ove Ljosåk til NTB.

Ljosåk forteller at den ene er registrert som beboer i leiligheten og at de to pågrepne er et par, så det er mulig at begge bodde der.

Begge er siktet for grovt skadeverk.

Avdøde er sendt til obduksjon for å fastslå endelig identitet og dødsårsak.

– Vi har grunn til å tro at det er en mann i 50-årene som bodde i blokka, men i en annen leilighet, sier Ljosåk.

De to ble pågrepet klokka 18.57 mandag kveld. Den ene av de to forklarte seg kort i går kveld og natt. Den andre har ikke forklart seg ennå. Begge er siktet for grovt skadeverk. Politiet opplyser at de fortløpende vil vurdere om siktelsen skal endres. De har ikke tatt stilling til siktelsen ennå. Politiet har ennå ikke tatt stilling til varetektsfengsling.

Politiet fikk melding om brannen i leiligheten i Gamlegrensa like før klokken 18.30 mandag kveld. Brannen ble slukket etter kort tid. Gamlegrensa 6 er en boligbyggelagsblokk på ti etasjer.

Politiet er interessert i observasjoner i Gamlegrensa 6 i dagene før brannen.

