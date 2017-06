To pågrepet for drap på Hellerud

ANNONSE

– Vi har pågrepet to menn i utlandet og siktet dem for drap eller medvirkning til drap, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Metlid opplyser at de to mennene ikke er norske og ble pågrepet i to ulike europeiske land.

54-åringen ble funnet drept i rekkehusleiligheten sin på Hellerud i Oslo torsdag 15. juni. Det var nære familiemedlemmer som fant ham. Den første ble pågrepet i helgen og andremann mandag, opplyser politiet.

– Dette er et resultat av internasjonalt samarbeid med politimyndigheter i en rekke europeiske land. De ble pågrepet av lokalt politi og er siktet for drapet i Norge, sier Metlid.

Videre opplyser hun at de pårørende i saken er varslet om utviklingen og at prosessen med å få de to siktede i saken utlevert er satt i gang.

– Vi satser på å få dem hit, sier Metlid.

Politiet opplyser om at de på nåværende tidspunkt ikke vil gå ut med mer informasjon av polititaktiske grunner.

– Vi har mer informasjon som vi jobber med. Men det er fot tidlig å si noe mer om for eksempel hva som har ledet til siktelsen eller motiv, sier Metlid.

Den drepte mannen var norsk statsborger med tyrkisk bakgrunn.