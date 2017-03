ANNONSE

Kort tid etter at politiet varslet om ulykken fredag kveld, ble det klart at de to personene hadde kommet seg opp fra vannet.

Den ene personen kom seg opp selv og ble tatt hånd om av ambulanse.

Den andre personen ble hentet opp av redningshelikopter og fløyet til Sykehuset Østfold på Kalnes. Personen var våken men nedkjølt.