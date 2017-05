ANNONSE

To menn på 19 og 20 år er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter bråket på Vestli og Stovner sist helg, melder Aftenposten.

- Det er for tidlig å si om de to vil bli fremstilt for varetektsfengsling, men i avhør har den ene ikke erkjent straffskyld, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved Stovner og Manglerud politistasjon til avisa.

Hun opplyser at de to er kjent av politiet for kriminelle handlinger.

Mennenes hjem ble ransaket tirsdag, og foreløpig er bare den ene avhørt, skriver Aftenposten.

For tredje natt på rad meldte politiet mandag at en ungdomsgjeng hadde vært ute og herjet på Vestli og Stovner i Oslo. Det var meldt om brann ved en barnehage og at en bil ble påtent.

Politiet har i det siste måttet rykke ut flere ganger til samme område. Blant annet ble søppel påtent, og det ble kastet stein mot vektere, politi og brannvesen.

- Det viser i alle fall ikke respekt for politiet når man angriper dem, og vi ser svært alvorlig på det, svarte politiet på en pressekonferanse mandag.

Politiinspektør John Roger Lund uttalte på pressekonferansen at politiet likevel ikke frykter «svenske tilstander» i Groruddalen.

- Vi er ikke der hvor vi ikke går inn i områder på grunn av frykt for mannskapene våre. Det er helt utenkelig, uttalte Lund ifølge NRK.

Har du sett denne videoen?