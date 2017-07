To personer skadd etter knivstikking i Kristiansand

To personer ble knivstukket på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand onsdag ettermiddag. En jente i tenårene er pågrepet.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokka 17.31 onsdag kveld. Politi og ambulanse rykket ut til Coop Obs, og pågrep gjerningspersonen et annet sted på Sørlandssenteret.

– Gjerningspersonen er en jente i tenårene som er kjent for politiet fra før, sier Audun Eide, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Jenta har stukket to personer med kniv på to forskjellige steder inne i butikken. Politiet ønsker ikke å bekrefte om de fornærmede var to kvinnelige ansatte, slik et vitne har fortalt Fædrelandsvennen.

Skadeomfanget til de to personene er foreløpig ukjent. De skal ha vært ved bevissthet da de ble kjørt til Sørlandet sykehus i Kristiansand, ifølge Eide.

Personene skal ha blitt knivstukket i magen og i siden, ifølge avisen. Politiet kjenner ikke til om det er en relasjon mellom gjerningsperson og de to ofrene.

Politiet arbeidet med å hente inn vitneobservasjoner på stedet i timene etter hendelsen.

(©NTB)

KNIVSTIKKING: Hendelsen skjedde ved Sørlandssenteret ved Kristiansand.

