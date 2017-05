To personer skadd med elpistoler på Bryne

ANNONSE

Politiet i Stavanger fikk inn melding om hendelsen på Bryne klokka 23 torsdag kveld.

– De ansatte har blitt truet med elpistoler, som senere ble brukt på dem, og en av dem ble også slått i hodet. Skadeomfanget er foreløpig uklart, det er ambulanse på stedet. Det er heller ikke klart hva som var motivet, men de skal ha lett etter penger og sprit, sier operasjonsleder Brit Randulff, ved Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Det var de to ansatte som kontaktet politiet etter at de hadde blitt angrepet med elektrosjokkvåpnene. Ifølge Randulff var de to gjerningspersonene maskert med finlandshetter, og det er ikke sikkert om det var menn eller kvinner. Det gjennomføres vitneavhør og søk på stedet.

– Hvis noen har opplysninger om hendelsen eller kjenner til noen, bes de kontakte politiet med en gang, sier hun.

BRYNE: To personer iført finlandshetter eller lignende skjøt med el pistol mot ansatte på Møllehagen. To personer lettere skadet. — SVPD ops - Stavanger (@Rogalandops) May 18, 2017