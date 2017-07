To siktede etter Oslo-skyting fengslet i fire uker

To av de fire siktede etter skytingen i Oslo den siste uka, ble lørdag besluttet varetektsfengslet. En 33-åring godtok fengsling, mens en 26-åring anker.

To av de siktede møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett, mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at han var til stede. De tre er alle siktet for medvirkning til drapsforsøk.

33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.

26-åringen ble også besluttet fengslet i fire uker, opplyser forsvareren, advokat Vegard Hunstad, til NTB. 26-åringen er ikke enig i siktelsen, og krevde å bli løslatt.

Skutt i armen

– Min klient kjenner seg ikke igjen i siktelsen om drapsforsøk og stiller seg uforstående til denne. Det var ikke drapsforsøk fra hans side. Min klient erkjenner ikke straffskyld, og har derfor anket, sier Hunstad.

Han vil ikke kommentere handlingsforløpet eller hvem som har skutt hvem. Men 26-åringen ble selv skutt i armen. Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke.

Foreløpig er det ikke kjent om også den tredje som ble framstilt i Oslo tingrett lørdag, blir varetektsfengslet.

Den siste av de fire siktede blir trolig framstilt for varetektsfengsling på mandag. Dette er ifølge VG en tidligere drapsdømt 31-åring. Han er ifølge sin forsvarer siktet for kroppskrenkelse. Ingen av de fire pågrepne erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater til NTB.

De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.

Flere avhør

Oslo-politiet planla å fortsette avhørene av alle de involverte utover lørdagen.

– Vi fortsetter med flere avhør også i dag, lørdag. Etter hvert som tiden går, får vi flere holdepunkter, sier fungerende leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Audun Kristiansen, til NTB lørdag formiddag.

Han sier politiet ikke utelukker flere pågripelser og at de blant annet ønsker kontakt med personen som kan ses på en overvåkingsvideo som VG har publisert på sine nettsider.

– Personen på videoen ønsker vi å komme i kontakt med. Det kan bli flere pågripelser, men det kan også hende at ingen flere blir pågrepet i denne saken, sier Kristiansen.

Den første av de to skyteepisodene i Oslo skjedde lørdag ettermiddag forrige helg i nærheten av parken Birkelunden på Grünerløkka. En mann ble alvorlig såret, og ifølge VG er dette en 30-åring som ble bortført på Ljan på Nordstrand i fjor høst. Ingen var pågrepet etter skytingen på Grünerløkka fram til nye skudd ble avfyrt på en adresse i Sørkedalsveien på Majorstua i Oslo torsdag morgen.

