To skadd i front-mot-front-kollisjon i Steinkjer

To personer er skadd i en front-mot-front kollisjon på E6 nord for Asphaugen i Steinkjer.

Politiet meldte torsdag formiddag klokken 12.09 at nødetatene var på vei til ulykkesstedet.

Like etter klokken halv ett melder politiet at to personer er skadd og får behandling før transport til sykehus.

Det meldes om full stans i trafikken på stedet.

