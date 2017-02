ANNONSE

To ulver ble skutt i Rendalen i Hedmark søndag. Lisensjakten på ulv er dermed over og all jakt må stoppe umiddelbart, opplyser Statens Naturoppsyn.

Les også: Ulvepar i Østmarka fant hverandre på Valentinsdagen

– Det jeg kan si så langt er at det er en hannulv som er litt eldre enn halvannet år og ei tispe som vi antar er en valp, sier Lars Gangås i Statens Naturoppsyn til Hamar Arbeiderblad.

Med det er kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen fylt.

– Eventuelt kan man søke om mer lisensjakt, opplyser Gangås.

Om lag 30 jegere deltok i jakta. (©NTB)

Les også: Hansson om økt ulvejakt: – Det mest crazy jeg har hørt