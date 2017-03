Tollere fant sexdukker av barn: - Engstelig for at vi fordømmer uten å kunne nok

ANNONSE

Det sier psykologspesialist Pål Grøndahl til Nettavisen etter at Kripos fredag opplyste i en pressemelding at Tollvesenet de siste månedene har beslaglagt 21 sexdukker som ligner barn.

Kripos har startet etterforskning, og slår fast at personer som bestiller sexdukker også kan forgripe seg på barn.

- Dukkene er svært virkelighetsnære, og det er mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn, opplyser Kripos.

Les egen sak: - Beslagla 21 sexdukker som ligner barn

Ikke nødvendigvis overgriper



Grøndahl har forståelse for at tollere ble uvel av funnene, men han advarer mot å konkludere med at personer som bestiller sexdukker utformet som barn, også vil forgripe seg på barn.

- Det er ikke likhet mellom å ha pedofile følelser og å leve dem ut. De fleste har det moralske kompasset i orden. Jeg er engstelig for at vi fordømmer og sier korsfest, korsfest uten å kunne nok, sier Grøndahl og legger til.

- Men hvis, og bare hvis, dette er springbrettet til overgrep, så er det riktig og viktig å stoppe det.

Videoklippet under viser tollerne når de oppdager sex-dukkene på Gardermoen, hentet fra TV-serien «OSL 24-7» på Viasat 4, som har premiere mandag. Artikkel fortsetter under.

Han frykter at fordømmelse av pedofile følelser, fører til at personer flykter inn i mørke fora der de får sosial aksept for sine følelser, men der de også blir negativt påvirket av andre som ikke har det moralske kompasset i orden.

Har ikke svar



Grøndahl sier at han ikke kjenner til at det er gjort noen studier som undersøker om bruken av sexdukker av denne typen er et substitutt, som gjør at pedofile ikke forgriper seg på barn eller ser på barnepornografisk materiale, eller om bruken er en del av en generell grenseløs overgripsprofil der man like gjerne bruker en gruppe, som en film som et barn.

- Så svaret mitt på om bruken av slike sexdukker er bra eller dårlig, er: Jeg vet ikke.

Ulike reaksjoner

Grøndahl trekker paralleller til 70-tallet da psykologer var opptatt av om barn ble mer voldelige av å se voldelige filmer.

- Mange studier viste at det ble man ikke. Noen barn derimot, som vokste opp i voldelige miljø, kunne bli påvirket av slike filmer, men det var sårbare barn.

- Jeg tror derfor at de færreste glir inn i en ytterligere overgrepsadferd ved å bestille en slik dukke, men noen kan gå lei og vil ha den ekte tingen. Det er en risiko for at det er en risiko, sier psykologen.

Får støtte

Grøndahl får støtte fra rådgiver, teolog og sexolog Knut Hermstad. Han har jobbet med tematikken i mange år. Han er reagerer på at Kripos setter et likhetstegn mellom disse sexdukkene og overgrep mot barn.

- Det har Kripos ikke grunnlag for å si. Dette er et tema som vi ikke vet så mye om. Ingen i Norge har jobbet med dette i terapi, og vi har heller ikke noe forskning å støtte oss på. Ut fra et moralsk synspunkt er slikt ikke greit, det betyr likevel ikke at det behøver å føre til økt risiko for overgrep mot barn, sier han.