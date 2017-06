Foreløpig er skadeomfanget ukjent etter at en gutt ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Fredrikstad, men han er sendt med ambulanse for videre oppfølging fra helsevesenet Foto: Google Maps

Tolvåring påkjørt i fotgjengerfelt i Fredrikstad

En 12 år gammel syklist ble påkjørt i et fotgjengerfelt i nærheten av helsehuset i Fredrikstad.