Tone Damli må ut med 400.000 kroner etter ulovlig riving

Bærum kommune gir nå artist Tone Damli (29) og samboeren Markus Foss (32) et gebyr på opp til 400.000 kroner, melder Budstikka.

Det var i januar at paret rev huset sitt - Villa Solum - på Blommenholm i Bærum uten tillatelse.

«Det er på det rene at bygningens areal på 264,9 m2 BRA har gitt en betydelig avfallsmengde. Bygningen var fra 1924, altså fra en tid hvor det gjaldt andre og mindre strenge krav til miljøvennlige byggematerialer enn i dag. Den ulovlige rivingen av bygningen har dermed medført reell fare for alvorlig uopprettelig skade, og reell fare for helseskade og/eller skade for miljøet. I og med at avfallet fra rivingen er på avveie, er faren for alvorlig skade uopprettelig», skriver saksbehandler Marit Bakkerud i et brev til Kopperud Bygg Invest AS, som står ansvarlig for rivingen.

Plantegningene for det nye huset avslører at det blant annet skal ha tre soverom, en garderobe på 20 kvadratmeter og eget trimrom. I tillegg vil paret bygge en stor og åpen stue, som med spisestuen utgjør 54 kvadratmeter.

I kjelleren på villaen har Aaberge og Foss tegnet inn en egen praktikantdel på over 31 kvadratmeter.

På den snaut ett mål store tomten vil også de to plassere en garasje på 37 kvadratmeter.

Paret kjøpte «Villa Solum» på Blommenholm for 9,4 millioner kroner i 2015. Damli selv har delt fremdriftsplaner på sin blogg.

De har vært innom totaloppussing til totalrivning, for så å oppføre et nytt herskapshus.

Den opprinnelige boligen var på 141 kvadratmeter, og var oppført i 1924. De nye boligen er altså 357 kvadratmeter.