Fergesambandet Mortavika-Arsvågen er innstilt inntil videre på grunn av høy vannstand, melder Statens vegvesen.

Fylkesvei 50 over Hol-Aurland og fylkesvei 53 over Tyin-Årdal er stengt på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen Vest.

På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring. På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn, mens veien er stengt for personbiler.

Ulykke på fylkesvei 177 ved Vormsund, melder politiet på Romerike torsdag morgen. En person har smerter og ivaretas av ambulanse.