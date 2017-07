Trafikkulykke både i nord- og sørgående retning på E6 i Romerike

Rett etter at den første kjedekollisjonen oppsto, skjedde det en lignende ulykke i motsatt retning.

Saken oppdateres.

Politiet melder like over 14.30 fredag at nødetatene er på vei til en trafikkulykke på E6, nord for Grankrysset, skriver rb.no.

Ifølge politiet er det en ulykke både i nord- og sørgående retning på motorveien.

Køene har allerede begynt å vokse.

Brannvesenet bekrefter at det har vært ulykker i begge retninger omtrent på samme sted, men opplyser at det er snakk om to separate hendelser.

Glanekø ga ny kollisjon

– Vi fikk først melding om en trafikkulykke med tre biler involvert. Der er det snakk om påkjørsel bakfra, sier 110-operatør Kenneth Wangen.

Deretter smalt det i motsatt retning.

– Rett etter fikk vi melding om noen biler som kjørte i hverandre i forbindelse med glanekøen som oppsto i sørgående retning, sier Wangen klokka 14.45..

Bergingsbil på vei

Operasjonsleder i Øst politidistrikt Romerike, Anette Faraasen, forteller at det i sørgående felt var en varebil og personbil som kolliderte.

– Det var ikke så alvorlig, så de har fylt ut skademelding og veien er åpnet igjen nå, opplyser Faraasen til RB i 15-tiden.

– I nordgående felt holder vi fortsatt på, der har tre biler kjørt i hverandre mellom Frogner og Kløfta. Ambulansen er på stedet og undersøker dem nå. Det er ganske mye kø i nordgående felt, men vi har bergingsbil på vei, så forhåpentligvis tar det ikke så lang tid, sier operasjonslederen.





E6 Nord Grankrysset: Trafikkulykke både i nord og sørgående retning. Nødetatene på veg til stedet. — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) July 14, 2017