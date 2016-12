ANNONSE

UDI-sjef Frode Forfang varsler i et intervju med TV 2 at direktoratet vil intensivere jakten på asylsøkere som har jukset seg til opphold i Norge.

- Det er mulig å avdekke disse sakene, og det kommer vi til å sette inn større ressurser på, sier Forfang til nyhetskanalen.

UDI-sjefen sier de vet et det er blitt jukset med identitet og der folk er gitt opphold på feil grunnlag.

UDI ble nylig stevnet for retten for måten alderen til asylsøkere blir slått fast på. Legen som har utført alderstestene av enslige, mindreårige asylsøkere besluttet å gi seg etter kritikk, og fra neste år skal det rettsmedisinske fagmiljøet ta over ansvaret for aldersvurderingene, meldte UDI før jul.

