Travel søndag for politiet

OSLO (NTB, Nettavisen): Fem personer er fraktet til Flekkefjord sykehus etter en trafikkulykke på E39 ved Sira i Flekkefjord i Vest-Agder søndag ettermiddag. De fem var ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ukjent, melder Agder-politiet på Twitter. Politiet fikk melding om ulykken klokka 15.

To personer ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter et slagsmål ved Sinsen i Oslo søndag morgen. To personer er pågrepet.

Politiet i Sør-Trøndelag står uten spor etter at det ble funnet en bil med store skader under et tre i Melhus søndag morgen.

Et småfly som fikk motorstopp 274 meter over bakken, måtte nødlande på Ångardsvatnet i Oppdal i Sør-Trøndelag søndag ettermiddag. Politiet vil koordinere med flyhavarikommisjonen for videre etterforskning av ulykken.

