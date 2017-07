Travelt på fødestuene – jordmødre føler de kommer til kort

Sommeren er høysesong på fødestuene, og lav bemanning gjør dagene ekstra travle for jordmødrene. Jordmorforeningen er bekymret for kvinners fødselsopplevelse.

– Vi har fått bekymringsmeldinger fra jordmødre som gruer seg til å jobbe i sommer fordi det er så travelt. De føler de kommer til kort og ikke får vært nok til stede for kvinnene som føder, sier Kirsten Jørgensen, politisk leder i Jordmorforeningen.

Travle dager



På pauserommet til fødeavdelingen på Ahus i Lørenskog, sitter latteren løst blant jordmødrene på jobb. Men Marry-Ann Hellan, Ragnhild Myrbø og Nina Steffensen legger ikke skjul på at arbeidssituasjonen om sommeren ikke er ideell.

– Vi merker jo at bemanningen er lavere. Vi har jo måttet henvise pasienter til andre sykehus fordi vi ikke har hatt kapasitet her, sier jordmor Ragnhild Myrbø.

De har forståelse for at enkelte kollegaer gruer seg til å jobbe om sommeren.

– Det er nok mange som gruer seg fordi de ikke vet hva de kan forvente. «Hva i alle dager er det som venter meg på jobb i dag», tenker nok mange, sier Hellan, seksjonsleder på fødeavdelingen.

Hellan understreker at uforutsigbarhet er en del av jobben som jordmor. Ungene kommer når de er klare, og dagene lar seg vanskelig planlegge.

– Vi liker jo når det skjer noe, når det er litt action, sier Hellan.

Færre vikarer



Akkurat i sommersesongen er det ulike faktorer som gjør at dagene bli ekstra travle.

– Det vi merker spesielt nå i sommer, er at det er færre vikarer enn tidligere. Før har vi hentet inn vikarer fra Danmark og Sverige, men nå er det færre som vil komme hit fordi arbeidsvilkårene deres har blitt bedre hjemme, sier Hellan.

Når det da skal avvikles ferie, blir bemanningen lavere, noe som igjen gjør at de som er på jobb rett og slett må jobbe mer. Det gjør det utfordrende å dekke alle behov.

Flere avvik



I januar sendte helseminister Bent Høie ut nye oppdragsdokumenter for de regionale helseforetakene, som påla fødestuene å dokumenterte at én jordmor ikke har ansvar for mer enn én fødende. Dersom dette ikke er tilfelle, må avdelingen notere avvik.

– Det blir veldig mange avvik i sommersesongen fordi vi rett og slett ikke har kapasitet til å være hos kvinnen under hele den aktive fødselen, forteller Hellan.

Hun tror flere kvinner ville hatt jordmoren mer til stede under fødselen, selv om det ikke er medisinsk nødvendig.

– Det er knallhardt å måtte gjøre prioriteringer, og gå når kvinnen holder deg igjen og sier «ikke gå fra meg», sier Hellan.

Bekymret for neste fødsel



Kirsten Jørgensen i Jordmorforeningen er bekymret for at en dårlig fødselsopplevelse vil gjøre mødrene engstelige for neste fødsel.

– Det å ligge alene kan gjøre de fødende redde, og det kan forplante seg videre til neste fødsel, sier Jørgensen.

Hun mener bemanningen må økes, og at mindre fødestuer ikke må legges ned, noe som spesielt er tilfelle i distriktene.

– De mindre jordmoravdelingene og fødestuene kan avlaste de store avdelingene, sier Jørgensen.

På Ahus er de tydelige på at en lavere bemanning om sommeren ikke skal gå ut over tilbudet til de fødende. Det er heller snakk om å droppe pauser og kontorarbeid, og ta på seg et ekstra skift for at det skal gå rundt.

– De som føder hos oss skal vite at vi gjør alt vi kan for at de skal få en fin og trygg opplevelse, avslutter Hellan.

