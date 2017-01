ANNONSE

I en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Dagbladet kommer det frem at tre av fire nordmenn ønsker at det ansiktesdekkende hodeplagget nikab bør forbys i skole og høyere utdanning.

- Ikke overraskende tall. Vi er inne i en tid der innbyggerne over hele Europa går tilbake til en tid der egne verdier, egen religion, tradisjoner og kultur blir viktigere, og der minoriteter defineres bort, sier Njål Høstmølingen, menneskerettighetsekspert ved Internasjonal Law and Polici Insitute (ILPI), til avisen.

Religionshistoriker Kari Vogt viser ifølge Dagbladet til at majoriteten i den muslimske verden mener det er ytterliggående å bruke nikab.

Egypt, Tyrkia og flere land i Sør-Øst-Asia har forbud mot nikab i skolen og deler av offentligheten. Vogt mener forbud ikke er veien å gå.

I august i fjor gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, SV, Venstre, KrF og Senterpartiet ut og sa at de ønsket å forby nikab i skolen. Frp ønsker nikab-forbud.

I Europa har Frankrike hatt forbud mot å dekke til ansiktet i det offentlige rom siden 2011. Belgia innførte også forbud mot dette i 2011, mens Nederland innførte forbud mot nikab i store deler av det offentlige i 2015, skriver Dagbladet.