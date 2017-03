Tre biler tatt av snøskred i Lavangsdalen i Troms

ANNONSE

Saken oppdateres.

Snøskredet har gått over E8 i Lavangsdalen. Redningsmannskap er sendt ut, melder politi på Twitter.

– Snøskredet har gått over E8 i Lavangsdalen, snaut 30 minutter fra Tromsø sentrum, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen ved Troms politidistrikt til NTB.

Skredet beskrives som 200 meter langt og to meter dypt. Først ble det meldt at skredet hadde tatt minst to biler. Like etter klokka 11 opplyser politiet at tre biler er tatt.

- Så langt ingen skadde personer. Vi undersøker om flere er tatt, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Steinar Gudmundsen sier at politiet har hatt kontakt med personer inne i bilene.

- Bilene er nesten helt begravet i skredet. Vi har kontakt med personer inne i bilene via telefon. De sier de er uskadet, sier Gudmundsen til Nordlys.

Strekningen Tromsø-Nordkjosbotn er stengt grunnet raset.

Ifølge varsom.no er det stor snøskredfare i området etter at det har falt store snømengder i Troms den siste uka.

Lavangsdalen: Snøskred. Minst 2 biler tatt. Store styrker rykker ut til stedet. — Troms politidistrikt (@polititroms) 30. mars 2017

Skredet er ca 200 m langt og ca 2 m dypt. Vi vet at 3 biler er tatt. Så langt ingen skadde personer. Vi undersøker om flere er tatt. — Troms politidistrikt (@polititroms) March 30, 2017