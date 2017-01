ANNONSE

I straffesaken i Oslo tingrett i november forklarte paret at tre ukjente menn utsatte dem for hatefulle kommentarer om deres homofile legning, og at de ble fysisk angrepet. Hendelsen skjedde natt til 20. mars i fjor, skriver TV 2.

Da politiet kom til stedet, lå den ene fornærmede bevisstløs og blødende på bakken, mens kjæresten satt ved siden av med mindre skader.

En av de tre tiltalte ble dømt til fem måneders fengsel. De to andre fikk fengsel i 120 dager. (©NTB)