Én eller flere av de skadde vil bli tatt til sykehus med luftambulanse, melder TV 2.

Hendelsenskjedde i Sandefjord fredag formiddag.

- Vi fikk melding om en ulykke klokken 10.47 i formiddag. Tilhengeren på en bil skal ha løsnet og tre syklister ble skadd, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt Cathrine Klæstad til Nettavisen.

Det var TV 2 som første meldte om ulykken.

- De tre syklistene ble alle skadd. Én av dem fikk skader i brystet, en annen i hodet og en tredje person fikk lettere bruddskader enten i foten eller hånden. Den ene av de skadde er fraktet til sykehus med luftambulanse.

Krimteknikere og en ulykkesgrupper er også på stedet.

- På bakgrunn av beslutning fra politiet er førerkortet beslaglagt, sier Klæstad.

Føreren av bilen var en mann i 60-årene. Ifølge TV 2 er fartsgrensen på stedet 50 km/t. Politiet kan ikke bekrefte at fartsgrensen stemmer.

Ifølge Sandefjords Blad ble begge kjørefeltene sperret av. Lokalavisen skriver også at to personer fikk behandling inni ambulansene på stedet og at alle tre syklistene skal ha vært ved bevissthet.