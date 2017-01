Tre til sykehus etter ulykke i Kvinesdal

ANNONSE

Tre kvinner er sendt til sykehus etter at bilen de satt i havnet i en bekk. En av dem måtte reddes ut av bilen av en annen bilist.

Se løpende meldinger om trafikken nederst i saken.

Ifølge politiet er to av kvinnene kjørt til sykehus med ambulanse, mens den tredje er fløyet med luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus. Skadeomfanget er ikke kjent.

Ulykken ble meldt inn til politiet klokka 19.59, og det var brannvesenet som kom først til stedet. Utrykningsleder Glenn Ivar Knabenes i brannvesenet sier til Fædrelandsvennen at det var en annen bilist som oppdaget ulykken. I speilet skal han ha sett lysene fra bilen bak forsvinne, og han kjørte tilbake for å se. Mannen kastet seg i vannet og fikk ut kvinnen som var hardest skadd. To personer fra en annen bil som stoppet, fikk ut de to andre.

– Det var kommet vann inn i bilen, og vi vet ikke hvordan dette hadde gått om kvinnene hadde blitt sittende der, sier Knabenes.

Ulykken skjedde ved Øysletta på fylkesvei 465 i Kvinesdal. (©NTB)