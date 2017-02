ANNONSE

Familiehunden skulle ta en ekstra runde i forbindelse med lufting da det gikk galt, skriver Glåmdalen og flere andre medier. Statens naturoppsyn bekrefter at det er tre ulver som har vært på ferde.

- Hunden har forsvunnet, og så har det vært en ulv her. Vi har funnet noen rester av hunden, men ikke alt, sier Simen Bredvold hos Naturoppsynet til VG.

Ifølge NRK ble den åtte år gamle Jack Russell-terrieren tatt av en ulv bare to meter fra husveggen. Deretter skal den ha båret hunden med seg i 30 meter ned til en veikant, der to andre ulver sto og ventet.

Hundeeier Mari Gerhardsen forteller til kanalen at hun bor i et område med naboer rundt. Ulvemotstandere i Eidskog kommune har allerede bestemt seg for å søke om fellingstillatelse etter episoden.

- Vi søker Fylkesmannen om fellingstillatelse i morgen, sier Ole Anders Tønneberg til Glåmdalen.

