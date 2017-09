Trine Skei Grande: - De skriver ting om meg som aldri ville blitt skrevet om en mann

Venstre-leder Trine Skei Grande vil pirke i ubevisste kjønnsstereotypier for å få en endring.

Da holdningskampanjen #Hunspanderer ble arrangert i slutten av august, var Venstre-leder Trine Skei Grande en av mange kjente fjes som deltok.

- Kampanjen handler om alle de ubevisste kjønnsstereotypiene som vi ikke tenker over. En av initiativtakerne er kirurg og jobber på et sykehus med mange mannlige sykepleiere, og hun opplever ofte at pasientene henvender seg til sykepleierne i stedet for til henne. Altså er det mer autoritet i menn selv om det er hun som er kirurgen, sier Grande, som er gjesteredaktør i Nettavisen mandag.

- Den som inviterer, kan spandere



Fordi #Hunspanderer oppfordrer kvinner til å spandere middag, lunsj eller kaffe på en mann, har mange gått diskutert akkurat det, nemlig hvem det er som skal betale på første date. Mens blogger Anne Brith Davidsen har vært tydelig på at hun synes mannen skal betale, skriver blogger Martine Halvorsen at hun gjerne betaler selv.

- Jeg synes at den som inviterer på date, kan spandere. Hvis ikke kan man jo dele regningen.

- Hvorfor er det viktig at det ikke alltid er mannen som betaler?

- Fordi det sier noe om likeverd. Så er det jo sånn at det kan være naturlig at den med best råd spanderer, og det er jo ofte mannen. Og akkurat det ligger jo i bunn for kampanjen, at menn tradisjonelt tjener mer penger enn kvinner, og det må vi ha som mål at skal endres, sier Skei Grande.

Fokus på utseendet



Egentlig oppfordrer #Hunspanderer-kampanjen til en mye bredere diskusjon enn bare hvem som skal spandere på date.

«#Hunspanderer ønsker å belyse problemstillingene kvinner og menn står ovenfor til daglig samt stimulere samtale og jobbe for å finne løsninger sammen,» står det på nettsiden.

Som kvinnelig leder, er Skei Grande godt kjent med de ulike kjønnsstereotypiene.

- Vi som er kvinnelige ledere opplever dette hele tiden. Det kan være små ting som ikke er revolusjonerende i seg selv, men som påvirker utviklingen i samfunnet. Og jeg synes vi bør pirke borti de små tingene, sier Skei Grande, og legger til:

- Generelt er det et økt fokus på utseendet til kvinnelige politikere sammenlignet med mannlige. Det blir snakket om hva vi har på oss og hvor mange kilo vi veier. I tillegg har jeg ganske mange eksempler på politiske kommentarer skrevet om meg, som aldri ville blitt skrevet om en mann.

Kvinner som avbryter



Et annet eksempel på ubevisste kjønnsstereotypier, er måten mannlige og kvinnelige politikere oppfattes på under en debatt, mener Skei Grande.

Som eksempel henviser hun til partilederdebatten. Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita, oppsummerte antall avbrytelser under debatten i en artikkel i Dagbladet. På førsteplass kom Jonas Gahr Støre, med 16 avbrytelser, mens Trygve Slagsvold Vedum dro i land andreplassen med 11 avbrytelser. På tredjeplass kom Audun Lysbakken, han med ni avbrytelser.

- Likevel fikk Gahr Støre ros for sin «frekkisstil» under debatten, mens jeg fikk trekk for å ha avbrutt, til tross for at jeg var en av de som avbrøt minst. Menn er sympatiske når de avbryter, samtidig som de er sympatiske når de blir avbrutt. Det ville ikke kledd kvinner på samme måte, i stedet får vi høre at vi er usympatiske, avslutter Skei Grande.

