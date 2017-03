Truls la ut jobbsøknad på Facebook – delt 3000 ganger

ANNONSE

Truls Espen Knutsen (26) har de siste tre årene søkt etter en fast jobb, men har ikke lykkes. Søndag kveld la han ut åpen søknad på Facebook, og responsen har vært enorm.

Saken er hentet fra Fredrikstad Blad

– Jeg angrer ikke, men jeg hadde aldri trodd det skulle ta så av, sier han.

Mange delinger

Det har bare gått 16 timer sien Knutsen la ut meldingen på Facebook, og han har akkurat kommet ut fra et jobbintervju. Før han la seg søndag kveld var den delt 300 ganger, men da han våknet mandag morgen fikk han seg et lite sjokk.

– På 16 timer var meldingen delt 1.600 ganger, forteller han.

– Det er både folk jeg kjenner, og folk jeg ikke aner hvem er som deler. Jeg har fått mange hyggelige kommentarer, og flere jeg ikke har hatt kontakt med på lenge har sendt meg meldinger.

Åpen om dysleksi

26-åringen var ferdig i Forsvaret i januar 2014. Han har siden det forsøkt å finne seg en fast jobb, men har kun fått vikariater som går fra måned til måned. Nå ønsker han seg en stabil og sikker inntekt.

Mandag ettermiddag rundet facebookposten 2000 delinger, og 200 kommentarer. Mandag kveld er den delt over 3000 ganger. Mye av grunnen til at den har blitt delt så mye er fordi Knutsen har vært åpen om at han har sterk dysleksi.

– Jeg tenkte lenge på om jeg skulle legge ut meldingen, og hva jeg skulle ta med, men fant ut at det var like greit å være helt ærlig. Samboeren min som er utdannet lærer hjalp meg å skrive den.

Takknemlig

Han forteller at både selskaper og privatpersoner har tatt kontakt, og at han har måttet sette kjæresten i sving på flere områder enn å lese korrektur.

– Ho hjelper meg å holde orden på alle avtalene, og hjelper meg å skrive søknader. Telefonen har gått varm i formiddag, så det er godt å få litt hjelp. Jeg er veldig takknemlig for all støtten fra familie, venner og de som deler.

Resten av uka skal tiden mellom vaktene på den nåværende jobben brukes på å levere ut søknader, og gå på intervjuer, hos bedrifter som har tatt kontakt.

Positivt å være åpen

Helga Paulsen er karriereveileder i JobLearn AS, og synes det er bra at folk har fått øynene opp for sosiale medier som en plattform for jobbsøking.

– Jeg oppfordrer alle til å ta i bruk alle kanaler, og det at folk begynner å bruke sosiale medier er veldig bra, sier hun.

Paulsen har også delt innlegget til Knutsen, og mener det virker godt gjennomtenkt.

– Det at han er åpen er bare positivt. Dysleksi trenger ikke være et handikapp, og det er mange jobber man kan utføre selv om man er dyslektiker. Dette viser bare at han har en innstilling som sier «jeg lar meg ikke stoppe», og det heier jeg på.

– Dette er helt riktig bruk av sosiale medier, avslutter hun.

