Trump med nytt angrep på Londons ordfører

ANNONSE

– Patetisk unnskyldning av London-ordfører Sadiq Khan som måtte tenke raskt etter sin «ingen grunn til å være bekymret»-uttalelse, skrev Trump på Twitter mandag.

Det var andre gang på 48 timer etter terrorangrepet i London at USAs president langet ut mot Londons ordfører.

Les også: Terrorangrepet i London: - Amerikansk mann skutt av politiet, ifølge vitne

Mandagens utspill fra Trump kom etter at Khan hadde sagt til Londons innbyggere at «det ikke er grunn til å være bekymret over økt politinærvær i dagene som kommer». Trump tok Khans ord ut av sammenheng og tvitret søndag at «minst 7 er drept og 48 såret i terrorangrep og Londons ordfører sier det ikke er grunn til å være bekymret!.

Khan har sagt til Londons innbyggere at «det ikke er grunn til å være bekymret over økt politinærvær i dagene som kommer». Dette ble tatt helt ut av sin sammenheng av Trump som nok en gang kommer med kritikk.

Les også: Trump med Twitter-tirade mot justisdepartementet

I en uttalelse sendt fra Khans kontor søndag ettermiddag, het det at «Londons ordfører har viktigere ting å gjøre enn å svare på Trumps feilinformerte tweet som med hensikt tar hans (Khans, red.anm.) oppfordringer til London-boerne ut av sammenheng».

Trumps første reaksjon på nyheten om terrorangrepet i London, var å gjenta sitt krav om innreiseforbud for innbyggere fra seks muslimske land i USA.

Les også: Faktasjekk av Donald Trumps argumenter for å forlate Paris-avtalen

En amerikansk domstol har satt ned foten for Trumps presidentordre om dette, noe presidenten er rasende for.

«Vi må være smarte, årvåkne og tøffe. Domstolene må gi oss tilbake rettighetene våre. Vi trenger innreiseforbud som et ekstra sikkerhetstiltak!", tvitret han.

(©NTB)