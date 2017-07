Turhester får bena lenket sammen, nå anklages de norske eierne for dyreplageri i Sverige

Da Theresa Di Grazia fikk bildene av de fastlenkede hestene av sin 13 år gamle datter ble hun sjokkert.

- Dette er helt horrribelt, det er jo slike bilder man ser på nett hvis man søker på dyreplageri, sier Theresa Di Grazia til Nettavisen.

Det var på en fjelltur ved Helags i Härjedalen at 13-åringen oppdaget hestene. Området ligger nærme norskegrensen nordøst for Røros.

Ti hester står sammen, og på bena har alle sammen lenker som gjør at de ikke kan røre på seg. Ifølge datteren til Di Grazia var det blodige sår på bena til flere av hestene hun tok bilder av.

Theresa delte bildene på Face, og innlegget har så langt blitt delt mer enn 5000 ganger. Bildene er også blitt omtalt av flere svenske medier, inkludert storavisen Expressen.

Familien har selv hester, og tok umiddelbart affære da de mottok bildene.

Theresa ringte umiddelbart til svenske mattilsynet som sendte ut en dyretilsynsmann til stedet.

Måten hestene står bundet på kalles for hobbling eller hyller som også er et navn på det. Det ser rett og slett ut som håndjern for føttene, og de skal hindre at hesten skal stikke av. Samtidig hindrer lenken at hesten kan bevege seg på noen som helst naturlig måte.

- Det gjør vondt for dem å bevege på seg. Min datter rakte frem et eple til den ene hesten, som strakk så langt den kunne på halsen, men den beveget seg ikke en millimeter, sier Di Grazia til avisen.

Ikke lovlig i Sverige

Hun mener det er en tankevekker at det norske selskapet livnærer seg på turer på hesteryggen, og bruker slike metoder.

13-åringen som oppdaget hestene tok et nærbilde av foten til den ene hesten, som hun sendte til sin mor.

Hobbling er heller ikke lovlig i Sverige, og på Jordbruksverkets side står det følgende: «Hesten frihet til å bevege seg får ikke begrenses gjennom å binde sammen ulike deler av hestens kropp.»

- Setter dyrevelferd høyt

Den norske eieren stiller seg uforstående til kritikken som har kommet. Han forteller til Expressen at han har drevet med turridning i området rundt Helagsfjället i 45 år, og at hestene aldri har tatt skade av lenkene.

- Vi har alltid brukt hyller, det er en gammel metode som har blitt brukt i hundrevis av år, også i Sverige. Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere, sier han til avisen, og legger til:

- Jeg følger norsk lov, og anser at dette kan brukes i Sverige med norske hester, sier han.

Til Nettavisen sier lederen av det norske turbedriften følgende:

- Vi har drevet med turridning i svensk-norske grensefjell i 45 år. Vi har aldri hatt problemer med dyremessige forhold. Vi setter dyrevelferd veldig høyt, og tenker alltid på hestens ve og vel.

Hesteeieren opplyser om at hyllene blir brukt under pauser og om nettene.

Hesteeieren sier de har brukt hyller i 45 år og at dette brukes av mange turryttere i Norge. -Dette er en gammel praksis og tradisjon, som er brukt i flere hundre år, både i bondeyrket og i det svenske og norske militæret, sier hesteieren.

- Ikke god dyrevelferd

Katarina Andersson er frivillig og styremedlem i Dyrebeskyttelsen i Norge og Akershus. Hun har aldri en gang hørt om praksisen, men er ikke i tvil om hva hun mener om saken.

- Å binde bena sammen på et dyr som har så stort behov for å bevege seg er på ingen måte god dyrevelferd. Jeg kan ikke skjønne at dette er lov i Norge, men uansett så må eier her følge svensk lov som klart sier at det ikke er lovlig.

Hun påpeker at dette i tillegg er etisk feil, og burde aldri praktiseres.

- Ingen sår eller smerter

Hesteeieren sier til Expressen at alle hestene fikk tilsyn av en veterinær, som ifølge eieren selv sa at de ikke har tatt skade av lenkene.

- Ved ankomsten til Norge fredag ettermiddag fantes det ingen tegn på åpne sår eller smerter fra noen av dyrene.

- Jeg har vært i kontakt med Lansstyrelsen som ringte meg etter innrapporteringen. Jeg har en god dialog med dem, og jeg hadde en veterinær samme dag som besiktiget hestene og skrev en rapport som Lansstyrelsen får tilsendt. I rapporten er alle 16 hester kontrollert og ingen hadde sår eller smerter av bruk av hyller.

- Kommer du til å endre praksisen?

- Vi vil slutte og bruke hyller i Sverige, og vi kommer til å vurdere om vi bruker hyller her i Norge, svarer hesteeieren til Nettavisen.

Mattilsynet opplyser til Nettavisen at det er ikke noe eksplisitt forbud i Norge.

- Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men hester skal ikke utsettes for unødvendig påkjenning, skriver pressevakt Lars Skjegstad i Mattilsynet.

- Har mottatt sjikane

Etter at bildene av hestene med fotlenker ble spredt og omtalt i Sverige, skal hesteieren ha mottatt trusler og sjikane.

- Jeg har blitt kontaktet både på sosiale medier, sms og epost med grove personlige trusler. Det har vært et krevende døgn, sier hesteieren.

- Det er ubehagelig, da vi er en seriøs bedrift. Men det er viktig for oss å få frem at vi har fått veldig mye støtte fra tidligere gjester, fagfolk og andre, som vet hvordan vi driver, understreker hesteieren.