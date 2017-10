TV 2: Utviste Leila Bayat er kommet tilbake til Norge fra Iran

– Jeg er glad for å være i Norge igjen, sier Leila Bayat til TV 2 fredag.

Leila Bayat ble returnert til Iran etter avslag på asylsøknad i Norge. I forrige måned ble hun angivelig straffet med 80 piskeslag.

– Jeg kunne ikke stå på beina etterpå, fortalte Leila TV 2. To kvinner skal ha fullbyrdet dommen.

Den iranske kvinnen Leila Bayat (36) ble dømt til 80 piskeslag for å ha drukket alkohol på en privatfest med venner i Iran i 2007. Etter å ha blitt løslatt mot kausjon, flyktet Bayat til Norge sammen med sønnen i 2009, og søkte asyl for å slippe avstraffelse i hjemlandet.

Fikk avslag



Bayat fikk imidlertid avslag på asylsøknaden i Norge og ble returnert tilbake til Iran 8. mars i år. Dommen ble effektuert med 80 piskeslag.

– Vår tålmodighet med Utlendingsnemnda og myndighetene er borte. Fristen for å omgjøre begjæringen om tvangsutsendelse gikk ut forrige torsdag. Likevel har vi ikke hørt noe som helst om at de ønsker å endre vedtaket, sa hennes advokat, Preben Kløvfjell, 4. oktober og la til:

– Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige.

Tok opp saken



Få dager senere var hun i lange samtaler i den norske ambassaden i Iran. Temaet for møtet var dokumentene som skulle bevise at hun ble pisket for å ha drukket alkohol. I tillegg til hennes iranske advokat deltok også hennes norske advokat, Preben Kløvfjell, via Skype fra Oslo. Bayat hadde klaget på UNEs vedtak om avslag på asyl.

Dette møtet førte til at UNE endret sitt vedtak. Denne uken startet arbeidet med å få Bayat tilbake til Norge.

– Det jeg ønsker å si til norske myndigheter er, at de åtte årene i Norge skulle ha vært mine beste år. Åtte år av den beste tiden i livet mitt forsvant i uvisshet på urettferdig vis, sier Leila til TV 2.

