Twitter koker etter Islamsk Råds ansettelse

Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic (32) i Islamsk Råd Norge (IRN) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.

Hasic har markert seg i samfunnsdebatten som en sterk forsvarer av det heldekkende ansiktssløret.

Sterke reaksjoner



Blant annet kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har reagert på ansettelsen, og beskriver avgjørelsen som «ytterst uklokt».

Nettavisen-blogger Aesel Manouchehri påpeker at nikab verken er representativt for Islam eller for muslimske kvinner.

Og til og med den konservative Mohammad Usman Rana reagerer på twitter og viser til sin bok "Norsk islam" - hvor han blant annet omtaler nykonverterte og nyreligiøse som legger vekt på ytre ting og plutselig blir mer katolske enn paven.

Gjør muslimer til latter



På sosiale medier har det kokt hele tirsdagen, og det er få som kan se noe positivt i denne ansettelsen.

«Islamsk Råd gjør norske muslimer til latter. Bygger ikke bro og forståelse, fullstendig umoderne i vårt åpne samfunn», skriver Abid Q. Raja på Twitter.

Og flere er enig med Raja:

Trekk all pengestøtte til Islamsk råd. Og det fort. — rygg johnny (@olstad40) March 28, 2017

Haha, for en parodi. @IslamNetNorway @islamskraad Kvinne i nikab er Islamsk Råds nye fjes https://t.co/9bEPrSSSkS — Kjell Erik Eilertsen (@KeEilertsen) March 28, 2017

«Lederen i islamsk råd mener kritikken er skivebom, fordi kvinnen med niqab uansett ikke skal være et ansikt utad.»

Dagens sitat frå #nrk — Bernt Eirik Nordvik (@BerntNordvik) March 28, 2017

Tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang oppfordrer folk til å ikke la seg provosere:

Nikab. La oss ikke, som ønsket, provoseres av Islamsk råd. La oss heller søke råd hos våre mange gode moderate islamske venner. — Fabian Stang (@fabianstang) March 28, 2017

Islamsk Råd gjør det virkelig ikke lett for norske muslimer.https://t.co/mMeEzDPsHx — Didrik Søderlind (@DidrikSoderlind) March 28, 2017

Islamsk råd Norge prioriterer helt feil. Hva prøver de på? Kvinner er liksom likestilt i islam men ei med niqab skal være ansiktet utad?? — Caligo (@Caligo151) March 28, 2017

