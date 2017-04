Tysfjord kommune avviser omsorgssvikt

ANNONSE

Under rettssaken i Ofoten tingrett, som startet denne uken, avviser kommunen at de kunne gjort noe annerledes for kvinnen.

– Tysfjord kommune finner det beklagelig de skader som kvinnen er påført i sin oppvekst. Samtidig kan ikke kommunen se at den er ansvarlig, sier advokat for Tysfjord kommune, Roald Angell, ifølge NRK.

Advokaten mener kommunen har gjort som de skulle basert på den kunnskapen de hadde om hennes livssituasjon. Han viser til at kvinnen har blitt fulgt opp både av barnevernstjenesten og Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP).

Barnevernets ansvar

Kommunen har likevel ikke fulgt henne opp godt nok, mener kvinnens advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok.

– Det er utvilsomt at kommunen har gode intensjoner, men de gjør det på feil måte, sier han.

Blant annet mener han at barnevernet burde overtatt omsorgen for kvinnen, da moren hennes ikke var i stand til å ta seg av henne.

Kvinnen som ble utsatt for gjentatte overgrep fra sin far, krever 8,2 millioner kroner i erstatning fra kommunen. Hun er en av flere som i fjor sto fram i VG og fortalte om en lang rekke seksuell overgrep over lang tid i det lulesamiske miljøet i nordlandskommunen.

Omfattende overgrep

Totalt sto elleve kvinner og menn fram i avisen og fortalte om overgrepene de var blitt utsatt for gjennom flere tiår. I løpet av det halvåret som er gått siden, har Tysfjord-komplekset vokst til å omfatte hele 56 sedelighetssaken.

Mange av sakene dreier seg om forhold som ligger tilbake i tid, der de eldste skal ha skjedd helt tilbake på 50-tallet. Det er også snakk om overgrep som skal ha skjedd så sent som i 2016.

Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningspersoner, opplyser politiet. Det er i tillegg til sedelighetssakene også registrert tre trusselsaker og én sak knyttet til avvergelsesplikten.

