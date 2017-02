Tysk kjøtt feilmerket som norsk

ANNONSE

Ifølge pakningene er produktet fra Norge, men slaktet og skåret i Tyskland. Det stemmer ikke, for kjøttet er tysk, men slaktet og skåret i Norge, skriver Nationen.

– Vi tar saken veldig alvorlig. Det er en veldig beklagelig merkefeil. Det skulle ikke ha skjedd, sier kvalitetssjef Wibecke Ødegård Johansen i Unil AS. Dette selskapet i Norgesgruppen er ansvarlig for First Price-merket.

Feilmerkingen gjelder kjøttdeig som er pakket 3. februar, men også varer som er pakket 13. og 15. februar er også merket feil. Foreløpig er ikke omfanget kjent, men Mattilsynet er koblet inn i saken.

Unil planlegger ikke å trekke tilbake kjøttdeigen.

– Vi gjør ikke noe med det nå, fordi det vil føre til matsvinn. Det blir feil å kaste mat som er spiselig, sier Johansen.

