Det skriver Aftenposten.

Ubaydullah Hussains ble dømt til ni års fengsel tidligere denne måneden. Det lå da i kortene at Hussain ville anke. Hans advokat, John Christian Elden, sa da at tingrettsdommen var for streng.

– Det er bra at han ble frifunnet for det ene av de to forholdene som gjaldt terrorrekruttering, men han er uenig i at han har rekruttert den andre. Vi mener også retten har lagt listen for lavt for hva som er medlemskap i IS ut fra Hussains hyllester av organisasjonen. Anke vil bli vurdert, sa Elden til NTB.

