Ubaydullah Hussain får bare deler av saken opp på nytt

Hussain får ikke behandlet den delen av dommen som knytter seg til trusler mot en aktør i rettsvesenet, ifølge ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett torsdag. Resten av terrordommen på ni års fengsel kommer opp til ny behandling for lagmannsretten.

Den 31 år gamle islamisten er i Oslo tingrett dømt for terrorrekruttering og deltakelse i ekstremistgruppa IS, samt for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til gruppa. Han ble også dømt for flere andre forhold, som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.

En 20 år gammel mann ble dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli med i IS. 20-åringen som ble pågrepet i Sverige idet han var i ferd med å reise til Syria og slutte seg til IS, ifølge dommen, er allerede løslatt. Han hadde sittet varetektsfengslet i nesten to år og dermed sonet ferdig to tredeler av straffen.

(©NTB)

