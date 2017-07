UDI: 2380 asylsøkere til Norge første halvår

Laveste antall asylankomster siden 1990-tallet.

OSLO (Nettavisen): Det kom 2380 asylsøkere til Norge i første halvår, det laveste antallet siden 1990-tallet, ifølge Utlendingsdirektoratet. Det største antallet asylsøkere kom fra Syria (782) og Eritrea (743).

2380 personer hadde søkt om asyl ved utgangen av juni.

110 enslige mindreårige hadde søkt om asyl.

8717 personer bodde på asylmottak.

Av asylsøkere på mottak, var andelen personer med tillatelse og forestående bosetting 2459. Videre hadde 2100 søknad til behandling og 1384 hadde avslag til klagebehandling.

Utlendingsdirektatet (UDI) har siden asylstrømmen var på sitt høyeste vinteren 2015/2016 justert ned prognosene og bygget ned mottaksapparatet. I 2015 kom det 31.150 asylsøkere til Norge. På det høyeste hadde UDI rundt 39.000 mottaks- og akuttplasser.

Sier opp avtaler

Når UDI 1. august igjen sier opp avtalene med tre mottak og disse løper ut i oktober, (Ullensvang, Skien statlige mottak og Namsos mottak), sitter de igjen med 8700 mottaksplasser. Dette var sjette gang UDI sa opp mottak så langt i år. I mai fikk 16 mottak varsel om nedleggelse.

- Skaper utfordringer

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener de lave asylankomstene utfordrer deres beredskap.

- Vi må tilbake til 90-tallet for å finne lavere ankomst av asylsøkere. Den nedbyggingen vi må gjennomføre som resultat av dette, gjør oss sårbare for nye svingninger, sa UDI-direktør Frode Forfang på pressekonferansen ifølge NTB.

Han sa videre at nedbyggingen av mottaksapparatet har skapt utfordringer for driftsoperatører og kommuner.

Mange søknader om familiegjenforening

UDI opplyser at mange av de som flyktet fra krigen i Syria fortsatt har familien sin inne i Syria. Det har vært mange søknader om familiegjenforening.

- En utfordring har vært kapasiteten ved ambassadene i Beirut og Ankara. UDI har derfor bidratt med saksbehandlere ved disse ambassadene det siste halvåret, sier Forfang ifølge en pressemelding fra UDI.

1173 asylsøkere som kom i 2015 har fått ja til å få familiemedlemmer til Norge. Inkludert barna er det til sammen 2994 personer som er innvilget familiegjenforening med en som kom som asylsøker. 2087 søknader om familiegjenforening er til behandling. De fleste familiegjenforeningene er med syriske borgere.

De fleste fra 2015 er bosatt



UDI opplyser at de nesten er helt i havn med asylsøknadene fra 2015. Litt over halvparten av de 31.150 asylsøkerne som kom til Norge i 2015, fikk innvilget beskyttelse, og de fleste av disse er allerede bosatt. 13 prosent av de som kom i 2015 bor fortsatt i mottak.

Blant asylsøkerne som kom over Storskog, var det 31 prosent som fikk beskyttelse i Norge. Resten fikk enten avslag etter realitetsbehandling, ble henvist til Russland, ble henlagt som følge av forsvinning eller trakk søknaden, ifølge UDI.

Relokaliserte og kvoteflyktninger

I fjor bestemte politikerne at Norge skulle ta imot 1500 relokaliserte flyktninger fra Hellas og Italia, for å avhjelpe situasjonen ved Schengens yttergrense etter at landegrensene nordover ble stengt. Norge har nå innfridd sin del av forpliktelsen og de siste av de relokaliserte kommer til Norge i disse dager, opplyser UDI.

Norge skal i år ta ut 3120 kvoteflyktninger. 3000 er blant de 8000 syrerne som skulle tas ut over en periode på tre år (2015–2017).

Har justert prognosene ned

Antallet asylankomster har ikke vært lavere siden 1997, og tidligere i år ble prognosene justert ned. I hele 2016 søkte 3460 personer om beskyttelse i Norge.

Fra januar og til og med mai i år søkte 2011 personer om beskyttelse i Norge. Det var flere enn på samme tid i fjor.

NYE TALL: UDI-direktør Frode Forfang, her fotografert på en migrasjonskonferanse i Athen i fjor, presentete fredag halvårstall på asylfeltet.

Utlendingsdirektoratet anslo i midten av juni at det vil komme mellom 2000 og 10.000 asylsøkere til Norge i år - ikke medregnet de 1250 asylsøkerne som får komme til Norge gjennom EUs relokaliseringsordning. De fleste av disse var allerede på plass på det tidspunktet. Det såkalte planleggingstallet UDI styrer etter er 3000 ordinære asylsøkere.

For 2018 har UDI så langt hatt prognoser for mellom 2000 og 12.000 asylsøkere og planlagt for 6000.

Har du sett denne videoen?