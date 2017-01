UDI legger ned 20 mottak med 2.100 plasser

ANNONSE

Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler at de legger ned 20 asylmottak med totalt 2.100 plasser på grunn av færre asylsøkere.

Mottakene er ligger over hele Norge, men ingen mottak i Oslo og Akershus legges ned. Her kan du se listen over mottakene som blir lagt ned.

Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.

De fleste mottakene har tre måneders oppsigelsestid. I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

I slutten av januar i fjor bodde det nesten 29.000 beboere på asylmottak i Norge. I januar i år er tallet snaut 13.000.

I fjor varslet UDI om nedleggelse av 11.730 asylmottaksplasser. De fleste av disse er allerede nedlagt, men noen har kontrakter ut februar eller mars.

