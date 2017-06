UDI tror på færre asylsøkere

ANNONSE

I hele 2016 søkte 3.460 personer om beskyttelse i Norge.

Likevel er det kommet flere asylsøkere til Norge i år enn til samme tid i fjor. Fra januar til og med mai 2017 har 2.011 personer søkt om beskyttelse i Norge. Av disse var 1.085 søkere overført til Norge gjennom Norges frivillige deltakelse EUs relokaliseringsordning fra Hellas og Italia. Bare 926 er ordinære asylsøkere.

Les også: Støre advarer mot asyloppmykning

Utlendingsdirektoratet (UDI) tror nå at det vil komme mellom 2.000 og 10.000 asylsøkere til Norge i år, i tillegg til de til sammen 1.250 asylsøkere som kommer gjennom EUs relokaliseringsordning. De aller fleste av disse er allerede kommet. UDI planlegger for 3.000 ordinære asylsøkere.

Neste år tror UDI det kommer mellom 2.000 og 12.000 asylsøkere og de planlegger for 6.000.

Årsaken til at anslaget neste år er høyere enn for i år, er ifølge UDI at grensekontrollene på interne Schengen-grenser etter planen skal avsluttes i november 2017.