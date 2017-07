Uenighet i KrF om gratis prevensjon

KrFU vil ha gratis prevensjon til unge under 16 år, men moderpartiet stiller seg kritisk til hva det kan medføre.

Forslaget ble fremmet i et opprop sammen med alle ungdomspartier, med unntak av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), skriver Vårt Land.

I dag kan ungdom mellom 16 og 20 år få gratis prevensjon ved å oppsøke helsesøster, mens unge under den seksuelle lavalderen på 16 år, må oppsøke lege og betale selv. KrFU og de andre ungdomspartiene ønsker å fjerne denne aldersgrensen for å forhindre uønskede graviditeter og forebygge abort.

– Det viktigste for denne gruppen er å ha et sunt forhold til sex og å ha helsepersonell å snakke med, sier KrFU-leder Ida Lindtveit.

KrF har allerede programfestet å utvide ordningen med gratis prevensjon ved å heve den øvre aldersgrenen til 24 år. Men stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) sier å senke grensen ikke er noe han kan gå med på.

– Her er det betenkeligheter knyttet til seksuell lavalder, kriminelle forhold og et unødig press, sier Toskedal, men legger til at han er åpen for å vurdere andre tiltak.

