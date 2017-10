Ukjent person sender DVD-er med holocaust-propaganda i posten

Kripos ber de som har mottatt DVD-en om å levere den inn til lokalt politi.

Flere nordmenn har de siste dagene mottatt en DVD-plate med en samling av videoklipp som skal forsøke å motbevise folkemordet under andre verdenskrig.

Brevet er personlig adressert og DVD-en er påskrevet «Illuminating the holocaust».

- Konvolutten inneholdt en DVD+R med en tittel som antyder et mørkebrunt konspiratorisk innhold, skriver Caroline Fredriksen på Facebook.

MOTTOK BREV: Caroline Fredriksen undrer på hvorfor akkurat hun mottok DVD'en, som åpenbart er sendt i et forsøk på å overbevise henne om at holocaust ikke skjedde.

Hun er en av mange som har mottatt brevet. Hun lurer også på om hun er tilfeldig valgt ut, eller om avsenderen bevisst ønsket å overbevise en arkolog om at alle sporene etter holocaust bare er iscenesatt.

- Jeg har spekulert mye på hvorfor akkurat jeg har mottatt dette brevet. Vet vedkommende at jeg besøkte Auschwitz-Birkenau for et par måneder siden? At inntrykkene gjorde meg søvnløs? skriver hun.

Akkurat det samme undrer Maren Solem Bertelsen i Bergen over.

– Jeg nøyde meg med to minutter. Det viste seg at det er en film på fire timer og 36 minutter om nazisme og fangeleirer, sier hun til BT.

– Vi har fått inn fire meldinger om disse forsendelsene, vi har mottatt et par av DVD-ene og må gå inn å se om det er noe i disse som rammes av straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, sier politiadvokat Harald Bilberg i Vest politidistrikt til NRK.

Også Kripos ber folk sende konvoluttene til lokalt politi.

Har du mottatt brevet? Send en e-post til Nettavisen her.





Mest sett siste uken