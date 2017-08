Ulf Leirstein (Frp) advarer mot «svenske tilstander» hvis Ap får makten

Ulf Leirstein sier han frykter svenske tilstander om FrP mister kontrollen over innvandringspolitikken og Ap får støtte av SV og MDG.

OSLO (Nettavisen): Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann på Stortinget, Ulf Leirstein, bruker Sveriges politikrise og problemer i innvandringstette bydeler til å advare norske velgere:

- Vi har i sommer sett at biler brennes også i Oslo. Det var slik det startet også i Sverige. FrP har sørget for over 1000 flere politifolk på fire år, og de laveste asyltallene siden 1997. Vi har startet arbeidet med å få situasjonen under kontroll, men jeg frykter konsekvensene av en Ap-regjering med en innvandringsminister fra Sosialistisk Venstreparti og en justisminister fra Miljøpartiet de Grønne, sier Leirstein i en uttalelse.

- Nører opp under fremmedfrykt

Uttalelsen blir møtt med hoderisting fra Arbeiderpartiet:

- Her er Fremskrittspartiet ute og nører opp under fremmedfrykten igjen. Det er det kortet de spiller ut i hver valgkamp. Faktum er at det er bred oppslutning i Stortinget om asyl- og flyktningpolitikken, og noe av det Leirstein tar æren for, kan han takke Schengen-samarbeidet for. Politidistriktene må få ressursene de trenger, sier Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Sør-Trøndelag og medlem av justiskomiteen.

Han mener videre at utfordringene i svenske forsteder i stor grad må tilskrives at svenskene i lang tid har hatt en høy innvandring, og at dette ikke kan sammenlignes med norske forhold.

Svensk politikrise

Torsdag skrev Nettavisen og Aftenposten om krisen i svensk politi, der det de siste to årene har vært en strøm av oppsigelser samtidig som antallet problemområder har økt.

Totalt har svensk politi pekt ut 61 områder i landet som utsatte. (Se rapporten «Utsatte områden» fra juni i år her). 23 av disse bedømmes som særlig utsatte. Dette er områder som har preget nyhetsbildet de siste årene, som Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö og Ronna i Södertälje.

I juni uttalte den svenske rikspolitisjefen Dan Eliasson mange politifolk som jobber i disse områdene synes prisen er for høy og ønsker seg vekk. Ambisjonen er imidlertid klar: Det er her ressursene skal settes inn i årene framover.

Siden 2015 har 1500 svenske politifolk sluttet.

Leirstein skremt av situasjonen i Sverige

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein sier det ikke kan være tvil om årsaken:

- Politikrisen skyldes blant annet stadig flere innvandrertette problemområder, slår han fast.

Oslo 21. juni: Åtte biler brant i natt

Dette får han til å advare mot konsekvensene av et regjeringsskifte her hjemme:

- Det er ikke mer enn to år siden SV hyllet svensk asylpolitikk. Jeg frykter svenske tilstander om FrP mister kontrollen over innvandringspolitikken, sier han.

Leirstein er skremt over hvor raskt situasjonen har eskalert i Sverige.

- Fremskrittspartiet går til valg på å stoppe all asylinnvandring til Norge og opprette egne asylmottak i utlandet. Da kan vi både hjelpe flere og unngå svenske tilstander i Norge, sier han.

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell (Ap).

Utelukker MDG-statsråd i Ap-regjering

Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell sier han for det første kan kvittere ut Leirsteins frykt for en MDG-statsråd i en Ap-regjering, siden Ap-leder Jonas Gahr Støre har utelukket et regjeringssamarbeid med MDG og Rødt. Når det gjelder samarbeidet mellom Ap og SV peker han på de åtte årene med regjeringssamarbeid og på hva stortingsflertallet har gitt av føringer for asyl- og flyktningpolitikken.

- I vårt alternative budsjett for 2017 gikk vi også inn for 200 millioner kroner mer til politiet og mer frie midler til politidistriktene. Målet i politireformen er to politifolk per 1000 innbyggere. Det er viktig at disse ressursene blir gjort tilgjengelige for politidistriktene og ikke ender opp i administrasjon, sier Asphjell.

