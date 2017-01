Ulvedebatten: Sp vurderer mistillit mot miljøminister Vidar Helgesen

ANNONSE

Striden startet med at Helgesen (H) rett før jul sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt selv om det aldri har vært flere ulv i Norge i moderne tid. Fellingskvoten ble redusert fra 47 til 15 dyr fordi ulvene, slik Helgesen og Klima- og miljødepartementet oppfatter det, ikke har et skadepotensial som gjør at de kan skytes. Da tvinger både Norges lover og internasjonale forpliktelser statsråden til å si nei til jakt.

Dette har fått parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, til å se rødt.

– Vi mener det er grunnlag for å vurdere mistillit mot Helgesen. Vi mener han ikke har gjennomført Stortingets klare vedtak i ulvesaken, og han har heller ikke oppfylt opplysningsplikten sin til Stortinget, sier Arnstad til NRK.

Hun mener miljøministeren har hatt en rekke muligheter til å orientere Stortinget om eventuelle problemer knyttet til lisensjakten på ulv.

– Det har han unnlatt å gjøre. Det betyr at han har holdt informasjon tilbake og forledet Stortinget.

Helgesen avviser kritikken.

– Jeg har ikke vurdert å trekke meg. Jeg følger opp Stortingets politikk, sier Helgesen i en kommentar til utspillet fra Arnstad.

Helgesen inntar tirsdag Stortingets talerstol for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.

Mandag kveld samlet partigruppene til Høyre, Frp, Ap og KrF seg for å finne en løsning før tirsdagens stortingsmøte. Ifølge VG vil Helgesen bli møtt med et krav fra Stortingets flertall om å åpne for lisensjakt i år, dersom det kan dokumenteres at ulvene i sonen påfører folk som bor der vesentlige ulemper.

Kravet vil gjelde selv om ulven ikke direkte er til skade for mennesker eller husdyr, noe som var Helgesens hovedargument mot lisensjakt denne vintere