Ulvedemonstrasjon: - Dette burde ikke stortingspresidenten ha gjort

ANNONSE

Om lag 2000 ulvemotstandere demonstrerte utenfor Stortinget onsdag, mot regjeringen og klimaminister Vidar Helgesens (H) nei til å skyte fire ulveflokker i ulvesonen.

Men på plenen foran Stortinget var også stortingspresident Olemic Thommessen (H), og det får flere til å reagere.

REAGERER: Truls Wickholm (Ap) mener stortingspresidenten ikke forstår sin rolle når han onsdag deltok på en ulvedemonstrasjon på planen foran Stortinget.

- Det er spesielt nok i seg selv at fremtredende Høyre-folk gjør det, men det er klart når du er stortingspresident så er det en total mangel på rolleforståelse, mener stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap).

Også stortingsrepresentanter fra regjeringspartiet Høyre deltok på demonstrasjonen på Løvebakken.

Les også: Ulvedemonstranter fikk ikke møte Helgesen

- Det blir veldig feil



Wickholm påpeker at stortingspresidenten rangeres som nummer to etter Kongen i Norge, og har en samlende rolle.

- Her på huset er det slik at stortingspresidenten er den øverste tillitsvalgte for alle stortingsrepresentanter. Han skal jo ivareta Stortinget som institusjon med alle representantene, og det er derfor han ofte er i front og har mange viktige seremonielle roller, sier han til Nettavisen, og påpeker:

- Når han velger å bruke den tyngden som ligger i det vervet, og markerer seg i en demonstrasjon utenfor Stortinget i en politisk sak, så mener jeg det blir veldig feil, sier Ap-politikeren.

Se video fra demonstrasjonen (Artikkelen fortsetter under):



Wickholm sier han tviler på at tidligere stortingspresidenter ville ha gjort det samme.

- Jeg tror du aldri ville sett tidligere stortingspresident Jo Benkow ville gjort det samme. For de fleste stortingspresidenter tror jeg det ville være langt utenfor deres verdighet, og de ville forstått at det var langt utenfor deres rolle, sier han.

OMSTRIDT: Ulven er omstridt, og det er uenighet mellom regjeringen og ulvemotstanderne om hvor mange som bør skytes i år.

Se flere reaksjoner lenger ned.

Les også: Hedmarking: - Jeg går turer med to hunder og barnevogn i ulvesonen

Les også: Helgesen endrer ikke ulvevedtak

- Stor politisk splittelse



Han vektlegger samtidig at stortingspresidenten kan ha politiske meninger.

- Stortingspresidenten kan ha politiske meninger og uttale seg, men det er sjelden vi ser at stortingspresidenten deltar i politiske debatter i Stortinget, nettopp fordi han har den rollen han har, sier Wickhom, og legger tydelig til hva han mener Thommessen burde ha gjort:

DEMONSTRERTE: Mange demonstrerte og viste fram plakater med bilder av skadde sauser etter ulveangrep foran Stortinget.

- Han deltok ikke i et lite tog i Hedmark, men i en demonstrasjon i en folkemarkering utenfor Stortinget. Der burde han ikke ha deltatt.

Wickholm mener det ville stilt seg annerledes dersom stortingspresidenten hadde deltatt på en markering til støtte for kreftsaken, i en sak som har en stor og bred oppslutning.

- Det er den typen settinger vi har sett stortingspresidenten har brukt tyngden sin, men her bruker han den altså i en sak der det er stor splittelse, sier han.

Valgforsker: - Det fremstår litt rart



Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning, er langt på vei enig med Wickholm.

RART: Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning synes det ser litt rart ut når stortingspresidenten deltar på en ulvedemonstrasjon.

- Det fremstår som litt rart at stortingspresidenten deltar, både på grunn av den rollen han har som nummer to etter Kongen, og at han representerer Høyre som er et regjeringsparti, sier Bergh til Nettavisen.

Bergh viser samtidig til at lignende ting har skjedd i andre partier, deriblant i SV der stortingsrepresentanter protesterte mot den rødgrønne regjeringen.

- Jeg forstår absolutt reaksjonene, men samtidig er det jo fritt fram for alle å demonstrere og uttrykke sin mening på den måten, legger han til.

Thommessen: - Jeg mottok et budskap



Stortingspresident Olemic Thommessen selv, svarer slik på kritikken:

- Ved en rekke anledninger har jeg som stortingspresident mottatt budskap fra ulike aksjonsgrupper. Dette har jeg gjort på vegne av Stortinget som institusjon og formidlet budskapene til aktuelle komiteer i Stortinget. I denne saken mottok jeg et budskap som jeg lovet å formidle videre til energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen. For øvrig deltok jeg ikke i markeringen på Eidsvolls plass, sier han i en kommentar via Stortingets informasjonsavdeling.

- Klønete av regjeringen



Det er ingen tvil om at det er blitt steile fronter i ulvesaken. For mens regjeringen bare sier ja til felling av 15 ulver, vil de lokale rovviltnemndene ta ut hele 47 ulver.

Wickholm som har støttet ulveforliket i Stortinget, mener regjeringen har mye av skylda for at saken er blitt så stor.

- Dette er utrolig klønete håndtert av regjeringen, mener han.

Her er flere som har reagert på Thommesens deltakelse i ulvedemonstrasjonen:

Utrolig start på 2017: Stortingspresidenten (H) demonstrerer på plenen mot H/FrP-regj. https://t.co/WrPnbs3IG3 pic.twitter.com/VahEFeeUfW — Hans Kr Amundsen (@HansKrAmundsen) January 4, 2017

STORTINGSPRESIDENT Olemic Thommessen I antiulve-demo framfor Stortinget. Dette må være all time low i parlamentarisk etikette. — Knut Inge Andersen (@NobelsGate) January 4, 2017

No skal plutselig alle på plenen! Dette stod @SVparti lenge aleine om, no kjem dei diltande etter #ulv @Regjeringen pic.twitter.com/SGBOc6iV2j — Bård Vegar Solhjell (@bardvegar) January 4, 2017

Litt rart å se selveste Olemic (stortingspresidenten) demonstrere mot egen regjering. Men - han risikerer jo å miste stortingsplassen. — Svein Magne Sirnes (@Svein_M_Sirnes) January 4, 2017