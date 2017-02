Ulvejakten kan bli utvidet fra og med onsdag

ANNONSE

Forslaget til klima- og miljødepartementets (KLD), som kan tre i kraft fra onsdag 15. februar, går ut på å forlenge lisensjaktperioden innenfor ulvesonen til 31. mars denne vinteren. KLD vil utvide jaktperioden blant annet for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulvene gjennom den pågående radiomerkingen. At det er flere ulver enn bestandsmålene Stortinget har satt, har økt presset på regjeringen for å tillate felling av flere ulv.

Forslaget, som hadde høringsfrist lørdag 11. februar, blir avgjort av KLD innen onsdag 15. februar. Fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen er vanligvis fra 1. januar til og med 15. februar.

(©NTB)