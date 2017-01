Ulvemotstander tok bilde av flere hundre ulvespor

ANNONSE

Ap-politikeren i Hedmark delte bildet på Facebook , og i løpet av kort tid var bildet delt over 3.000 ganger. Han er sikker på at sporene på bildet tilhører dyr fra Osdalsflokken og legger ikke skjul på at han mener ulveflokken har et stort skadepotensial for husdyrene i området.

– Dette bildet viser mest trolig spor etter Osdalsflokken. Bildet er tatt cirka fire-fem kilometer fra der vi slipper vår storfebesetning på cirka 80 dyr rundt 1. juni. Hvis dette ikke utgjør et skadepotensial, da vet ikke jeg, i alle fall! skriver Sveen, som torsdag kveld deltok i en frisk ulvedebatt på NRK.

Han forteller på Facebook at bildet er tatt 10-12 kilometer utenfor forvaltningsområdet for ulv. Han sier han la ut bildet for å spre kunnskap:

– De tror ikke på dette hvis ikke vi kan dokumentere det. Ulvejakten blir nå stoppet fordi de som sitter på kontoret i Oslo ikke ser at ulven har et skadepotensial. Så det ble en veldig timing på bildet, sier Sveen til VG.

Opphetet

Debatten på NRK torsdag kveld ble etter hvert svært opphetet. Sveen, støttet av blant andre Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, forsøkte alt han kunne å vise hvor stort skadepotensialet faktisk er, og hvor gal regjeringens politikk er.

– De fire ulverevirene som ønskes tatt ut nå, har de siste seks årene tatt 63 sauer og 16 hunder. De er dokumentert drept av ulv. I et ulveangrep blir det sjeldent funnet igjen mer enn 25-30 prosent av dyrene som faktisk blir tatt, påpekte Sveen før temperaturen gikk til værs.

Han svarte da på generalsekretær Nina Jensen i WWF Norges utspill om at det i den samme perioden er tatt 16 sauer av de fire samme ulvefamiliene.

– Osdalsflokken har tatt åtte-ti hunder de siste årene. Men de hundene som ikke blir funnet, kommer aldri med i noen statistikk, påpekte Sveen.

– Konstruert problem

Jeger, naturverner og direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, mener Ap-politikeren fra Hedmark tar fullstendig feil, og mener ulven ikke utgjør noe stort problem verken på norsk eller svensk side av grensen.

– Det er veldig rart at rett på den andre siden av grensen så er det ikke tre ulvetisper, det er 40, og svenskene lever godt med det, sa Lier-Hansen som tidligere hadde påpekt at enhver miljøminister ville truffet samme beslutning som Høyres Vidar Helgesen.

Det skapte rabalder, ikke minst i Hedmark Høyre, da regjeringen før jul besluttet å bare tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut. Ingen av ulvene som kan felles, tilhører de fire ulveflokkene i ulvesonen i Hedmark.

– Alt det som hele verden håndterer, det klarer ikke vi i Norge å håndtere. Vi konstruerer problemer som ikke fins, fastslo Lier-Hansen. (©NTB)